Federação angolana assume culpa pelo "fracasso" da seleção na CAN2025

Em conferência de imprensa, o presidente da FAF, Alves Simões, disse que a participação de Angola no torneio africano foi um fracasso.



“Assumimos que a nossa participação no campeonato africano foi um fracasso, pelo facto de termos alterado a nossa programação, durante a preparação, de oito para três dias. O fracasso nada tem a ver com a mudança de treinador, até porque consideramos que o ciclo naquele momento já havia terminado e era necessário fazer as mudanças que fizemos” disse.



Em Angola, várias sensibilidades exigem a demissão imediata do atual elenco diretivo da FAF e da equipa técnica, mas o dirigente angolano afastou qualquer possibilidade de demissão e de rescisão com o selecionador angolano, o francês Patrice Beaumelle.



“Quando fazemos mudanças, é no sentido de melhorarmos. Não vale a pena estarmos aqui com intrigas, porque eu, Alves Simões, não vou desistir do cargo. Quem quiser assumir o cargo, espera o fim do mandato, e nós vamos concorrer novamente. Quanto ao treinador, enquanto eu for o presidente da FAF, e enquanto o Patrice Beaumelle estiver a cumprir o que definimos aquando da sua contratação, vai continuar” garantiu.



Por sua vez, o vice-presidente da FAF para as seleções nacionais, Carlos Alonso ‘Cali’, disse que a alteração da programação das seleções africanas, por decisão da FIFA, influenciou negativamente o desempenho de Angola no torneio.



“Durante a preparação, todas as coisas correram bem, conforme planificámos, desde o primeiro momento, direção e equipa técnica, mas a alteração da FIFA em retirar uma semana a todas as seleções, a nós, acabou por prejudicar bastante”, queixou-se.



Na CAN, Angola foi eliminada na fase de grupos, ao terminar o Grupo B no terceiro lugar, com dois pontos, correspondentes a dois empates e uma derrota, depois de ter alcançado os quartos de final da competição na edição anterior.

