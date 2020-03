Federação de futebol do Rio de Janeiro suspende "Carioca" durante 15 dias

O Campeonato Carioca de futebol, no Brasil, onde atua o Flamengo, treinado pelo português Jorge Jesus, está suspenso durante 15 dias, devido à pandemia de Covid-19, informou hoje a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).