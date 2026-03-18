Federação e seleção senegalesas reagem a retirada do título com vídeo dos festejos

O Comité de Apelação da Confederação Africana de Futebol anunciou hoje ter punido com derrota por 3-0 a seleção senegalesa, por esta ter abandonado o relvado perto do final do tempo regulamentar da final frente a Marrocos, em protesto com uma grande penalidade marcada a favor da seleção anfitriã da CAN2025.



Os senegaleses regressaram mais tarde e, depois de Brahim Díaz ter falhado o penálti, acabaram por vencer no prolongamento, com um golo de Pape Gueye.



Os marroquinos protestaram o encontro e veem agora o Comité de Apelação dar-lhes razão, já depois de a própria CAF ter decidido anteriormente validar o triunfo dos senegaleses.



Enquanto ainda é aguardada uma reação oficial por parte da FSF, este organismo reagiu entretanto com o vídeo das celebrações, em que, durante 33 segundos, se podem ver os festejos dos jogadores e dos adeptos nas ruas do país após conquistarem o título no passado dia 18 de janeiro.



A FSF pode ainda apelar desta decisão para o Tribunal Arbitral do Desporto no prazo de 10 dias.

