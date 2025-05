Federação espanhola de futebol mantém castigo a Rüdiger de seis jogos

O jogador alemão, de 32 anos, foi expulso à passagem do minuto 120+4, por “lançar um objeto a partir da área técnica”, que não chegou a atingir ninguém, em encontro disputado em Sevilha.



No dia 29 de abril, o juiz disciplinar único da RFEF aplicou um castigo de seis jogos a Rüdiger e contrariou o argumento apresentado pelo Real Madrid, que alegava o arrependimento do jogador como atenuante.



Posteriormente, o Real Madrid apresentou um novo recurso ao Comité de Apelação, solicitando o grau mínimo previsto de quatro jogos de suspensão, com a RFEF a rejeitar todos os argumentos apresentados pela defesa do clube `merengue´.



O `EL Clássico´ terminou com a vitória (3-2) do FC Barcelona, com os `blaugrana´ a consolidarem a sua posição de maior vencedor da prova, com 32 títulos.