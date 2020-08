Federação espanhola de futebol propõe II Liga com 24 equipas

Na carta enviada ao presidente de LaLiga, Javier Tebas, e a que a agência EFE teve acesso, o secretário-geral da RFEF, Andreu Camps, referiu que a investigação ao caso não aponta quaisquer indícios de incumprimento das normas sanitárias por parte do Fuenlabrada ou da própria LaLiga, ainda que tenham sido solicitadas mais informações à Polícia Judiciária espanhola, relativamente à viagem da equipa madrilena para a Galiza.Andreu Camps propõe que, "".Desta forma, das quatro equipas que estão em zona de despromoção, apenas seriam relegadas ao terceiro escalão Extremadura e Racing Santander, enquanto Deportivo da Corunha e Numancia permaneceriam na II Liga.O Comité de Competições da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) rejeitou sexta-feira a derrota do Fuenlabrada diante do Deportivo da Corunha, que tinha sido proposta pelo instrutor do processo de inquérito que foi aberto ao clube madrileno.Em caso de derrota na "secretaria", o clube madrileno, oitavo classificado da II Liga espanhola, com 60 pontos, mas com menos um jogo, perderia a hipótese de lutar por uma vaga no "play-off" de promoção ao principal escalão, sendo que a mesma seria atribuída ao Elche, que tem 61 e ocupa o sexto posto, o último de acesso àquela fase.





Imbróglio por resolver







Na semana passada, a RFEF abriu um inquérito disciplinar ao Fuenlabrada, depois de o Conselho Superior do Desporto ter considerado que o clube madrileno incumpriu com as normas sanitárias na visita ao Deportivo da Corunha.O organismo informou que recebeu "denúncias de vários clubes da II Liga espanhola, face à situação ocorrida antes da partida entre o Fuenlabrada e o Deportivo", que foi adiada, devido aos vários casos de covid-19 entre o corpo técnico e jogadores dos madrilenos.Em 20 de julho, o encontro entre o Deportivo da Corunha e o Fuenlabrada, da 42.ª e última jornada da II Liga de futebol, foi cancelado, após terem sido detetados vários casos de covid-19 na comitiva da formação de Madrid.A Liga espanhola de futebol (LaLiga) comunicou que a primeira eliminatória do "play-off" de subida à primeira divisão foi adiada, até que fique resolvido o caso que envolve o Deportivo e o Fuenlabrada.O apuramento está em suspenso devido aos 28 casos positivos de covid-19 no Fuenlabrada e à indefinição da última equipa, de um total de quatro, no "play-off", pelo facto de a última jornada da segunda divisão não ter ficado completa.A formação galega já não tem hipóteses de manutenção, mas recorreu às instâncias disciplinares sobre este adiamento, enquanto o Fuenlabrada, oitavo colocado, ainda pode chegar ao sexto lugar e, assim, disputar o "play-off" de subida ao principal escalão.