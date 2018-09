Federação francesa confirma suspensão de três jogos a Kylian Mbappé

Lusa Comentários 24 Set, 2018, 16:44 | Futebol Internacional

Mbappé, expulso aos 90+4 minutos do jogo com o Nimes (vitória do PSG por 4-2), viu a pena ser agravada devido aos confrontos com o médio da equipa adversária Téji Savanier, que também viu confirmada a suspensão por cinco jogos.



O avançado, de 19 anos, que já ficou de fora nos jogos com o Saint-Étienne e o Rennes (vitórias por 4-0 e 3-1, respetivamente) e vai falhar a receção ao Reims, na quarta-feira, corria o risco de agravamento da sanção, na sequência do recurso de Savanier.



Mbappé, campeão mundial pela França e melhor jogador jovem do Mundial2018, cumpre a segunda pena em consequência de uma expulsão, depois de já ter sido punido pelo mesmo motivo em fevereiro.