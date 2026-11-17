“A insistência dos meus colegas europeus, e outros apelos, levaram-me a aceitar a proposta de ser candidato à presidência da FIFA. O comité executivo da FFF aprovou esta candidatura por unanimidade”, disse hoje o presidente da Federação francesa.



Diallo irá, assim, candidatar-se à liderança do organismo máximo do futebol, opondo-se a Gianni Infantino, o presidente em funções e que tem sido muito contestado no mundo do futebol, após a ideia de fazer entrar capital privado nos Mundiais.



“São necessários 106 votos: trata-se da maioria absoluta. Com o apoio unânime da UEFA conto já com uma base de votos muito expressiva. Cabe-me, juntamente com toda uma equipa, procurar apoio em outros continentes”, disse Diallo, em conferência de imprensa na sede da FFF.



O dirigente acrescentou que tem tido manifestações de apoio de outros continentes e que as mesmas serão reveladas nos próximos dias.



Diallo criticou ainda Gianni Infantino, dizendo que não é possível continuar “uma governação solitária” à frente da FIFA.



“Não pode haver mais uma forma de governação solitária, em que as grandes questões do futebol são decididas nos bastidores, sem transparência, sem consultar as partes interessadas e sem acionar o Comité Executivo. Defenderei a visão de uma governação aberta e colegial, em que os órgãos exerçam, de facto, o seu papel”, prometeu.



Na segunda-feira, a UEFA informou que o organismo tinha convidado Philippe Diallo para concorrer e que o dirigente francês tinha aceitado, ficando, apenas, a faltar a ratificação da FFF, hoje consumada.



O anúncio de um candidato contra o atual presidente da FIFA, Gianni Infantino, surge depois de as federações da UEFA terem mostrado várias dúvidas sobre a forma como está a ser dirigida o organismo que tutela o futebol internacional.



O dirigente ítalo-suíço tem enfrentado crescente oposição, após ter promovido em julho, sem consulta prévia, um projeto para vender participações dos Campeonatos do Mundo a investidores privados através de uma nova empresa comercial, proposta na qual recuaria.



Apesar do recuo no projeto de comercialização dos Mundiais, várias confederações como da Europa (UEFA) e da América do Norte, Central e Caraíbas (CONCACAF) mantêm a pressão e exigem a saída de Infantino da FIFA, assim como diversas federações nacionais.



Até ao momento, apenas o antigo defesa suíço Ramon Vega e o presidente de honra da Federação Japonesa de Futebol, Kozo Tashima, tinham anunciado a intenção de concorrer contra Infantino, que é presidente da FIFA desde 2016.



As eleições para a FIFA estão agendadas para 18 de março do próximo ano, no decorrer do 77.º congresso do organismo, em Rabat.



