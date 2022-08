Federação inglesa confirma um jogo de castigo a Tuchel face a altercação com Conte

O organismo acusou inicialmente os técnicos de conduta imprópria, sancionando, posteriormente, Tuchel com um jogo de castigo, juntamente com uma coima de 41.000 euros, e Conte com outra de quase 18.000 euros, mas só hoje divulgou as razões da decisão por escrito.



“Foi claramente Tomas Tuchel quem instigou o confronto entre ele e Antonio Conte, optando por segurar a mão de Conte e empurrá-lo de volta, depois de este passar por ele. Se Tuchel não tivesse agarrado a mão de Conte, o confronto entre os dois e o corpo a corpo subsequente não teria ocorrido”, pode ler-se no relatório da comissão da federação inglesa (FA).



A FA considera que o facto de Conte não ter olhado nos olhos de Tuchel no momento do aperto de mãos, não justifica a atitude de segurar a mão firmemente por parte do técnico dos ‘blues’.



“Apertos de mão superficiais são uma ocorrência comum no final de partidas de futebol altamente carregadas [de emoção] e não existe obrigação de uma pessoa olhar a outra nos olhos enquanto apertam as mãos”, justificou.



Desta forma, o treinador germânico cumprirá um jogo de castigo no sábado, na receção ao Leicester, para a quarta jornada da Liga inglesa, depois ter orientado os ‘blues’ no desaire em Leeds (3-0), uma vez que a decisão estava suspensa até que fossem conhecidas as razões por escrito.



No dérbi de Londres, da segunda jornada da Premier League, Tuchel e Conte tiveram o primeiro desentendimento ainda no decorrer da partida, quando o dinamarquês Pierre-Emile Hojbjerg repôs o empate 1-1 para o Tottenham, aos 68 minutos, e, ato contínuo, o técnico italiano festejou junto ao banco dos ‘blues’, levando à reação enérgica do alemão.



Assim que o árbitro apitou para o final do encontro, que terminou com uma igualdade 2-2, Tuchel agarrou a mão de Conte e não a largou, o que quase originou um confronto físico entre os dois, que apenas foi evitado devido à intervenção do quarto árbitro, de seguranças e de vários elementos das duas equipas.



Os dois treinadores acabariam por ser punidos com o cartão vermelho pelo árbitro Anthony Taylor.