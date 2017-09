Federação inglesa mantém suspensão de Sadio Mané

Lusa 12 Set, 2017, 17:15 / atualizado em 12 Set, 2017, 17:15 | Futebol Internacional

No encontro entre as duas equipas, que terminou com uma goleada, por 5-0, para os ‘citizens’, Mané foi expulso aos 37 minutos, ao acertar em Ederson com a chuteira, sendo que o guardião ex-Benfica teve de ser retirado de campo numa maca e levar vários pontos no rosto.



A FA tinha sancionado o jogador com três jogos, medida que o Liverpool contestou, por considerar “excessiva”, mas a decisão mantém-se depois da rejeição do recurso “por uma comissão independente reguladora”, informou o organismo em comunicado.



O extremo, de 25 anos, vai falhar dois jogos da liga inglesa, com o Burnley, no sábado, e Leicester, em 23 de setembro, além do embate com os ‘foxes’ em 19 de setembro, para a Taça da Liga.