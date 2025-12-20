Federação Moçambicana convoca reunião urgente após interrupção do Moçambola 2025

Em comunicado, o organismo pretende com o encontro apurar, com “exatidão”, as razões que levaram à interrupção do Campeonato Nacional, permitindo à FMF analisar o processo e tomar, posteriormente, as decisões que considerar necessárias, no âmbito das suas competências estatutárias.



A direção executiva da FMF decidiu acatar a decisão anunciada pela LMF e solicitar toda a informação e documentação relevantes relacionadas com o encerramento da competição, reafirmando o compromisso com a defesa da verdade desportiva, da integridade das competições e da proteção dos direitos dos clubes e demais agentes desportivos.



A edição 2025 do Moçambola foi concluída antecipadamente após a realização de 24 das 26 jornadas previstas, com a União Desportiva do Songo confirmada como campeã nacional, na sequência da decisão da LMF de interromper a prova por dificuldades financeiras e administrativas.



A época ficou marcada por sucessivos reajustes do calendário e suspensões, tendo arrancado apenas a 17 de maio, depois de adiado da data inicial de 26 de março, e registado uma paragem de duas semanas em julho, devido a dificuldades logísticas relacionadas com o transporte aéreo das equipas, num quadro de dívidas acumuladas estimadas em cerca de 100 milhões de meticais desde 2024.