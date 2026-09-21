Federação suíça castiga capitão Xhaka por falsificação de certificado covid-19





(Com Lusa)

“Na altura, a questão da vacinação contra a covid-19 causava-me grande preocupação e suscitava sérias reservas. Sentia uma profunda desconfiança em relação à vacina e estava tomado pela angústia e pela dúvida”, declarou Granit Xhaka na sua conta oficial no Instagram.Xhaka, de 33 anos, médio do clube inglês Suderland e capitão da seleção suíça, refere que foi nesse “estado emocional perturbado” que obteve um comprovativo de vacinação falso e admite que “foi um erro” pelo qual “lamenta profundamente”.“Estou disponível para a averiguação dos factos e para cooperar plenamente com as autoridades competentes”, garantiu Xhaka, que após reunir com a direção da Federação Suíça de Futebol (ASF) acordou não participar nos próximos jogos da equipa.A seleção suíça, que chegou aos quartos de final do último Campeonato do Mundo, está em Belek, na Turquia, onde se prepara até sexta-feira para os seus dois jogos fora contra a Macedónia do Norte (sábado) e a Escócia (29 de setembro), para a Liga B da Liga das Nações.Nos dias 3 e 6 de outubro, defrontará a Eslovénia e a Macedónia do Norte, respetivamente, em Lucerna, na Suíça, antes de jogar encerrar o Grupo B1 com a Eslovénia, em 13 de novembro, e a Escócia, em 16 de novembro.“No final desta janela internacional, reavaliaremos a situação com Granit e discutiremos os próximos passos", disse, citado em comunicado, o presidente da ASF, Peter Knäbel.