Feirense regressa aos triunfos diante do Mafra com eficácia no contra-ataque

No Estádio Marcolino Castro, Jorge Pereira deu vantagem ao Feirense, aos 16 minutos, ampliada por Banjaqui (27) e Dudu (39), com o Mafra a reduzir com um 'bis' de Lucas Gabriel (57 e 72).



Com o triunfo, o Feirense ascende ao 11.º lugar da II Liga, com 15 pontos, enquanto o Mafra permanece no oitavo posto, com 17 pontos.



O Feirense colocou-se na frente do marcador aos 16 minutos, num contra-ataque conduzido e concluído por Jorge Pereira, com um remate eficaz.



A equipa de Ricardo Sousa voltou a apanhar a defesa do Mafra desprevenida e Banjaqui deu a melhor sequência a mais um contra-ataque, permitindo a defesa de Ólafsson num primeiro remate, mas marcando de cabeça na recarga, aos 27 minutos.



A fechar a primeira parte, o Feirense chegou ao terceiro golo por Dudu, com um remate forte e colocado à entrada da área (39).



Na segunda parte, o Feirense mostrou-se algo apático na sua linha defensiva e o Mafra aproveitou para reduzir por Lucas Gabriel, que surgiu isolado para bater o guarda-redes João Costa, aos 57 minutos.



O avançado brasileiro 'bisou' e encurtou a diferença no marcador com um golo de belo efeito, aos 72 minutos, num remate forte e colocado, que não deu hipótese de defesa a João Costa.



Na fase final do encontro, o Mafra esteve perto do empate, num lance confuso dentro da pequena área, mas a defesa do Feirense foi eficaz a bloquear o remate de Lind, aos 89 minutos.



Jogo no Estádio Marcolino Castro, em Santa Maria da Feira.



Feirense-Mafra: 3-2.



Ao intervalo: 3-0.



Marcadores:



1-0, Jorge Pereira, 16 minutos.



2-0, Banjaqui, 27.



3-0, Dudu, 39.



3-1, Lucas Gabriel, 57.



3-2, Lucas Gabriel, 72.



Equipas:



- Feirense: João Costa, Sérgio Conceição, Tony (Guilherme, 46), Cláudio Silva, Filipe Almeida, Banjaqui, Washington, Jorge Pereira (Malam Camará, 73), Rúben Alves (Henrique Jocu, 73), Dudu (Brás, 73) e João Paredes (Picas, 83).



(Suplentes: Pedro Mateus, Guilherme Ferreira, Diogo Brás, Henrique Jocu, Malam Camará, João Castro, Oche, Picas e Ndione).



Treinador: Ricardo Sousa.



- Mafra: Ólafsson, Gui Ferreira, Pedro Barcelos, Ousmane Diao, Bak (Lopes, 72), Pedro Bravo (Sturgeon, 58), Balbúrdia (Texel, 46), Mésaque Djú (Chriso, 58), Lucas Gabriel (Lind, 77), Nibe e Diogo Almeida.



(Suplentes: André Paulo, Chriso, Moreno, Lopes, Sturgeon, Gabi, Maddi, Texel e Lind).



Treinador: Jorge Silas.



Árbitro: João Pedro Afonso (AF Bragança).



Ação disciplinar: cartão amarelo para Nibe (11), Ousmane Diao (36), Tony (45+4), Sérgio Conceição (55) e Picas (90+1).



Assistência: cerca de 700 espetadores.