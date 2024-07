Felippe Cardoso troca Casa Pia pelo Akhmat Grozny

“O Akhmat Grozny assinou contrato com o avançado do clube português Casa Pia Felippe Cardoso por um período de quatro anos”, escreveu o clube russo no seu sítio oficial na internet, com os "gansos" a oficializarem o negócio.



O brasileiro, de 25 anos, passou duas épocas ao serviço dos lisboetas, tendo apontado 12 golos em 46 encontros, depois de passagens pelos japoneses do Vegalta Sendai e ainda por Fluminense, Ceará, Santos, Ponte Preta e Osvaldo Cruz, clubes do país natal.



Sem que nenhum dos clubes tenha detalhado os valores envolvidos no negócio entre as partes, a imprensa informa que Felippe Cardoso foi transferido por 1,5 milhões de euros por 60% do passe do ponta de lança, com o restante a ser dividido por agentes.



Felippe Cardoso junta-se ao guarda-redes Lucas Paes, aos defesas Fernando Varela e João Nunes, aos médios Kevin Krygard, Ângelo Neto e Samuel Justo, e aos avançados Yuki Soma e André Lacximicant nas saídas do Casa Pia, em relação à última temporada.