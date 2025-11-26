Félix marca na vitória do Al Nassr rumo aos oitavos da Champions asiática 2

Em Hisor, o internacional luso, que hoje não contou com a companhia do compatriota Cristiano Ronaldo no ataque, abriu o ativo para o emblema saudita, à passagem do minuto 12, na cobrança de uma grande penalidade.



O francês Mohamed Simakan ampliou a vantagem, aos 40, com os restantes golos a acontecerem na reta final da partida da quinta e penúltima jornada do Grupo D, pelos pés do senegalês Sadio Mané (84), servido por Félix, e Ayman Yahya (90+2).



Este triunfo, o quinto em outros tantos encontros, garante à equipa de Jorge Jesus o primeiro lugar do grupo, com 15 pontos, seguido do Al Zawraa (segundo), que tem menos um jogo, e Istiqlol Dushanbe (terceiro), do Tajiquistão, ambos com seis, enquanto o Goa, da Índia, continua com zero.



Na sexta e última ronda, agendada para 24 de dezembro, o Al Nassr recebe o Al Zawraa, do Iraque.



