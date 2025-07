Félix, Ronaldo e Jesus juntos no Al Nassr

"Estou aqui para espalhar alegria. Vamos vencer juntos", disse Félix, num curto vídeo divulgado pelo clube de Riade nas redes sociais, em que confirma que o avançado assinou um contrato de duas temporadas, até 2027.



O Chelsea confirmou, através do seu site oficial, que o jogador deixou em definitivo o emblema londrino para rumar à Arábia Saudita, desejando-lhe "felicidades para o futuro".



Apesar de nenhum dos clubes ter revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social inglesa adianta que o avançado, de 25 anos, terá custado 30 milhões de euros (ME) fixos ao Al Nassr, aos quais poderão acrescer 20 ME em variáveis.



João Félix junta-se ao terceiro classificado da última edição da Liga saudita - que procura o nono título nacional, algo que lhe escapa há seis anos -, após se gorar o regresso ao Benfica, clube no qual se notabilizou em 2018/19 e que o transferiu para o Atlético de Madrid, por 120 ME.



Faltou vingar na Europa



Após três temporadas e meia nos "colchoneros", o avançado rumou ao Chelsea, no seu primeiro empréstimo, antes de ter sido cedido ao FC Barcelona, até à transferência em definitivo para os londrinos, no ano passado, por 52 ME, nos quais não vingou e que o emprestaram, na última época, ao AC Milan.



Vencedor do prémio Golden Boy em 2019, Félix soma nove golos nas 45 internacionalizações por Portugal, com a conquista da Ligas das Nações em 2019 e 2025, além dos triunfos na I Liga portuguesa, em 2018/19, e na Liga espanhola, em 2020/21, assim como na Liga Conferência, na época passada, que iniciou no Chelsea.



No Al Nassr, vai reencontrar Ronaldo, com quem alinhou na frente de ataque da seleção lusa várias vezes, e será treinado por Jorge Jesus. O outro internacional luso vinculado aos sauditas, Otávio, está de saída do clube.



Este será o quinto clube que Félix vai representar em seis anos, ou seja desde a transferência do Benfica para Madrid.