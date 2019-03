Fellaini não volta a jogar pela seleção da Bélgica

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Mar, 2019, 08:24 / atualizado em 08 Mar, 2019, 08:24 | Futebol Internacional

"Decidi retirar-me do futebol internacional", informou o médio de 31 anos através da sua conta na rede social Twitter.



Fellaini representou os "diabos vermelhos", a alcunha da seleção belga, em 87 partidas ao longo de 12 anos, assinalando a sua satisfação por deixar a equipa num momento em que a Bélgica ocupa o primeiro lugar do "ranking" da FIFA.



"É um bom momento para eu partir e permitir que a próxima geração dê continuidade a este período repleto de sucessos na história do futebol belga", sublinhou.



Depois de afastar o Brasil nos quartos de final do Campeonato do Mundo de futebol, disputado no último verão na Rússia, a Bélgica foi eliminada nas meias-finais do torneio pela França, que se veio a sagrar campeã mundial.