Fenerbahçe anuncia contratação de Adil Rami

27 Ago, 2019

Rami, de 33 anos, assinou um contrato válido por uma temporada, com mais uma de opção.



O central chega ao Fenerbahçe depois de o Marselha ter rescindido o seu contrato, alegando justa causa, no início de agosto.



De acordo com a imprensa francesa, o internacional francês falhou um treino em 20 de maio, alegando estar a recuperar de uma lesão, mas o Marselha descobriu que, nesse dia, Rami esteve a gravar um programa de televisão, em que faz wrestling na lama.



Inicialmente, o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, abriu um procedimento disciplinar, mas acabou mesmo por avançar com o despedimento do jogador, que estava há duas temporadas no clube.



Antes de chegar ao Fenerbahçe, Rami destacou-se no Lille e passou por Valência, AC Milan e Sevilha.