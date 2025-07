Fenerbahçe contrata o avançado Jhon Durán

O internacional colombiano, de 21 anos, reforça as opções às ordens de Mourinho no vice-campeão turco para 2025/26, após 12 golos em 18 partidas no clube saudita em que militam Cristiano Ronaldo e Otávio.



Durán havia sido contratado em janeiro ao Aston Villa, de Inglaterra, por uma verba a rondar os 77 milhões de euros, regressando ao futebol europeu meia época depois pela porta do "Fener", que vai jogar a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões.



Esta contratação permite ao técnico luso colmatar a saída do experiente avançado bósnio Edin Dzeko, que terminou contrato no final da temporada passada.