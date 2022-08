Fenerbahçe, de Jorge Jesus, goleia e sobe ao terceiro lugar na Turquia

Após o empate verificado na primeira ronda, Jesus consegue um triunfo claro sobre o 'lanterna vermelha' e atinge os quatro pontos, a dois do líder Demirspor e também do Trabzonspor.



O equatoriano Ennes Valencia bisou na partida, aos 34 e 58 minutos, e fez a assistência para o golo de Emre Mor, aos 45+3.



Perto do fim da partida o Fenerbahçe ampliou para 6-0, com golos de Arda Guler, de apenas 17 anos. O jovem turco marcou aos 86 (a passe do português Miguel Crespo, que entrou na partida aos 69) e aos 90+2.



O marcador tinha sido inaugurado aos oito minutos, com o golo do norueguês Joshua King.



A equipa do treinador luso volta a estar em ação na quinta-feira, contra o Austria Viena, na primeira mão dos play-off da Liga Europa.