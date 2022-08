Fenerbahçe de Jorge Jesus já lidera na Turquia

Com Miguel Crespo sem sair do banco, o "Fener" adiantou-se no marcador graças à ação do único português em campo, Kevin Rodrigues, depois de o defesa do Adana fazer penálti, convertido aos 21 minutos por Enner Valencia.O avançado equatoriano chegou aos seis golos na época aos 41 minutos, e o esloveno Zajc parecia fechar a contenda aos 48. Ainda assim, o Adana reduziu de penálti, por Belhanda aos 55, e depois pelo russo Dzyuba, aos 66, ameaçando uma vitória que parecia fácil.A expulsão de Rakitskyi nos forasteiros, aos 83, refreou a tentativa de empatar, e o recém-entrado macedónio Alioski estabeleceu o marcador final no minuto seguinte.Contas feitas, o Fenerbahçe soma agora sete pontos, os mesmos de Basaksehir, Besiktas e Gaziantep, mais um do que o Adana Demirspor.O próximo desafio da equipa de Istambul é a receção ao Áustria Viena, na segunda mão do "play-off" de acesso à fase de grupos da Liga Europa, após vencer na capital austríaca por 2-0 no primeiro jogo.