Fenerbahçe de Jorge Jesus na final da Taça da Turquia

Após o 0-0 no jogo da primeira mão, a equipa de Jorge Jesus adiantou-se hoje no marcador com um golo de Ferdi Kadioglu, aos 47 minutos, e ampliou a vantagem com tentos do belga Batshuayi, aos 58, e do norueguês Joshua King, aos 85.



O português Miguel Crespo foi suplente não utilizado na equipa do Fenerbahçe, que vai procurar voltar a vencer a Taça da Turquia, depois de ter levantado o troféu pela última vez em 2012/13.



Depois de ultrapassar o Sivasspor, atual detentor do troféu, a equipa de Jorge Jesus vai aguardar pelo jogo da segunda mão entre o Basaksehir e o Ankaragucu para saber quem será o seu adversário na final.



Na primeira mão, o Basaksehir venceu em casa por 1-0.