Fenerbahçe, de Jorge Jesus, vence último da Liga turca graças a um autogolo

O Fenerbahçe, treinado pelo português Jorge Jesus, venceu hoje no reduto do lanterna-vermelha Umraniyespor (2-1), para a 20.ª jornada do campeonato turco de futebol, e mantém-se a quatro pontos do líder Galatasaray.