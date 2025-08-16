Fenerbahçe, de José Mourinho, empata antes de receber Benfica

Em Izmir, na estreia do ‘Fener’ na Liga, à segunda jornada, foi o nulo que imperou, numa partida em que Mourinho apostou em Nelson Semedo no ‘onze’ titular, tendo o neerlandês Oosterwolde sido expulso, aos 85 minutos.



Nem um penálti, aos 90+5, deixou o técnico luso ganhar, devido ao desperdício do brasileiro ex-Benfica Talisca, na antecâmara da primeira mão do play-off da ‘Champions’ com os ‘encarnados’, na quarta-feira em Istambul.

