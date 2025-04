Fenerbahçe de Mourinho dá a volta e vence em casa do Gaziantep

Sem margem de manobra, o Fenerbahçe, que na ronda anterior tinha tropeçado, em casa, ante o modesto Kayserispor (3-3), começou a perder, na sequência de uma primeira parte discreta, contudo, corrigiu a atitude no segundo tempo e sentenciou a partida com três golos em apenas cinco minutos.



Aos 13 minutos, o romeno Alexandru Maxim aproveitou o espaço à entrada da área para 'disparar' para o 1-0, premiando a supremacia dos anfitriões na etapa inicial.



Os pupilos de Mourinho adotaram outra atitude competitiva no segundo tempo e foram recompensados, começando com a igualdade, da autoria do brasileiro ex-Benfica Talisca, aos 68 minutos, na conversão de um penálti.



No minuto seguinte, o também experiente avançado bósnio Edin Dzeko consumou a reviravolta, ao desviar, ao primeiro poste, um canto na direita.



Aos 72, em lance de insistência pela direita, o brasileiro Fred, na área, rematou contra um contrário e teve espaço para fazer a recarga, desta vez para o fundo das redes.



Com este triunfo, o Fenerbahçe reduziu, provisoriamente, para dois pontos a distância para o comandante Galatasaray, que, no domingo, visita o Eyupspor, quinto classificado. O Gaziantep é nono, com 42 pontos.