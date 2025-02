Fenerbahçe, de Mourinho, goleia clube do segundo escalão para Taça da Turquia

Em Istambul, o antigo jogador do Benfica Anderson Talisca, que reforçou a equipa de ‘Mou’ nos últimos dias, abriu o ativo aos 33 minutos, uma vantagem que foi dilatada depois do tempo de descanso, por Cenk Tosun (50), da marca do castigo máximo.



Na reta final, Mert Yandas (78) fez o terceiro dos visitados, com o marroquino En Nesyri (81 e 89) a fazer o ‘gosto ao pé’ por duas vezes.



Assim, o Fenerbahçe, que no campeonato é segundo posicionado, está na liderança da ‘poule’ B, com seis pontos, juntando o triunfo de hoje ao da estreia no reduto do Kasimpasa (3-0).



Na próxima ronda, agendada para o dia 26, a equipa comandada por Mourinho desloca-se ao campo do Gaziantep.