Fenerbahçe, de Mourinho, goleia e reduz atraso provisório para líder Galatasaray

Num dos jogos de abertura da 35.ª jornada, Mert Muldur (44 minutos), o eslovaco Milan Skriniar (60), o marroquino Youssef En-Nesyri (86) e Oguz Aydin (90+4) construíram o triunfo dos visitantes, que, pelo meio, viram o guarda-redes croata Dominik Livaković a defender um penálti do polaco Krzysztof Piatek (20), com Omer Beyaz a reduzir (90+1).



Em busca do primeiro título desde 2013/14, o Fenerbahçe fortaleceu o segundo lugar e chegará às três jornadas finais com 78 pontos, ao passo que o bicampeão Galatasaray soma 83 e visita no sábado o Trabzonspor à procura da quarta vitória seguida na prova.



O Basaksehir, no qual o médio português Miguel Crespo foi totalista, mas Matchoi Djaló não constou da ficha de jogo, regressou às derrotas e segue na quinta posição, com 51 pontos, ficando provisoriamente a quatro da última vaga de acesso às provas europeias.



À mesma hora, o Alanyaspor, guiado por João Pereira e com o defesa central Nuno Lima de início, derrotou fora o Gaziantep (0-1), graças ao golo do esloveno Andraz Soprar (52 minutos), ex-dianteiro de Sporting e Sporting de Braga, e afastou-se da zona de descida.



Depois de contabilizar um triunfo, um empate e três desaires desde a chegada do antigo treinador do Sporting, o Alanyaspor pontuou pela segunda ronda seguida e consolidou o 15.º posto, último de permanência, agora com 38 pontos, quatro sobre o Sivasspor, 16.º.