Fenerbahçe eliminado da Taça da Turquia

No Ulker Stadium Sukru Saracoglu, o gigante da zona asiática de Istambul, que ganhou o "cetro" pela última vez em 2022/23, com o português Jorge Jesus ao leme, teve uma má entrada na partida, já que, à passagem do minuto 10, permitiu ao rival adiantar-se no marcador.



Uma bola longa do central colombiano Davinson Sánchez foi mal aliviada por Soyuncu, com o esférico a sobrar para o nigeriano Victor Osimhen fazer o 1-0.



O "Fener", que conta com sete taças no seu palmarés, bem pode queixar-se da prestação do árbitro da partida e também do VAR, que não chamou o juiz principal para rever um lance claro de mão na bola na grande área dos visitantes.



Contudo, uma situação idêntica aconteceu na área dos anfitriões, com o árbitro, após recorrer ao VAR, a não ter dúvidas sobre assinalar grande penalidade, convertida por Osimhen (27).



Nos descontos do primeiro tempo, o polaco Sebastian Szymanski (45+2) encurtou distâncias para a equipa de "Mou", ao corresponder com eficácia à "boca" de baliza a um cruzamento vindo do pé esquerdo do brasileiro Anderson Talisca.



Segunda parte sem golos



O segundo tempo não teve golos, mas a reta final ficou marcada pelos ânimos muito exaltados entre os dois bancos, com o árbitro a exibir o cartão vermelho direto a Baris Ylmaz e Kerem Demirbay, ambos do Galatasaray, e Mert Yandas, do Fenerbahçe, todos nos bancos de suplentes.



Antes de as equipas recolherem aos balneários, Mourinho dirigiu-se ao treinador adversário Okan Buruk e colocou-lhe a mão no nariz, com o antigo internacional turco a atirar-se para o relvado e a queixar-se do rosto.



No campeonato, o "Fener", que tem menos um jogo, é segundo posicionado, com 65 pontos, contra os 71 do líder "Gala".