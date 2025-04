Fenerbahçe entra a perder, mas goleia com `hat-trick` de Talisca

Poucos dias depois da eliminação na Taça da Turquia, frente ao rival Galatasaray, o Fenerbahçe não entrou bem no encontro e viu o romeno Denis Dragus adiantar a equipa visitante, que teve Pedro Malheiro no ‘onze’, aos 45+4 minutos.



Mourinho, que ainda esteve no banco, apesar de ter sido castigado, devido a uma agressão ao treinador do Galatasaray, lançou Talisca ao intervalo e o ex-jogador do Benfica, um dos reforços de inverno, revelou-se decisivo.



O brasileiro empatou aos 51 minutos, de grande penalidade, com o esloveno Milan Skriniar a colocar o Fenerbahçe em vantagem, aos 60, antes de Talisca (64 e 77) confirmar o triunfo.



O Fenerbahçe mantém-se no segundo lugar, a três pontos do líder Galatasaray, enquanto o Trabzonspor é 11.º, cinco pontos acima dos lugares de despromoção.