Fenerbahçe na senda das vitórias

Mourinho registou a terceira vitória seguida na competição, com a preciosa ajuda do sérvio Tadic, que assinou um ‘bis’.



No terreno do 16.º classificado do campeonato, Tadic marcou aos 47 e 90 minutos, já depois do brasileiro Talisca, ex-Benfica, ter aberto o marcador, aos 42.



A equipa da casa ainda reduziu por Bekiroglu, aos 57 minutos, e acabou reduzida a 10 unidades, por expulsão do sérvio Radakovic, aos 85.