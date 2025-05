Fenerbahçe perde com Besiktas e Mourinho despede-se do título turco

Este desaire, e com quatro jornadas ainda por disputar no campeonato turco, deixa o Fenerbahçe a oito pontos do rival de Istambul, cenário que praticamente garante o terceiro título seguido ao Galatasaray, que, nesta 34.ª ronda, goleou em casa o Sivasspor (4-1).



A tarefa de Mourinho, nesta fase, já era complicada, mas Gedson Fernandes, titular no Besiktas, assim como Rafa, acabou por dificultar ainda mais a situação do técnico português, ao marcar o único golo da partida, aos 44 minutos. Antes, aos 36, o médio, duas vezes internacional português, já tinha falhado uma grande penalidade.



Destaque ainda para João Mário, que foi lançado no Besiktas durante a segunda parte.



Contratado no início da temporada, José Mourinho, de 62 anos, chegou ao Fenerbahçe com o objetivo principal de levar o clube da parte asiática de Istambul ao seu primeiro título desde 2013/14, mas vai terminar a temporada sem qualquer troféu.



Depois de falhar o acesso à Liga dos Campeões nas pré-eliminatórias, com o Fenerbahçe, Mourinho, que tem contrato até 2026, ficou pelos oitavos de final da Liga Europa e caiu nos quartos de de final da Taça da Turquia.