Fenerbahçe perde na Liga turca

O ponta de lança marroquino En Nesyri colocou o 'gigante' do lado asiático de Istambul em vantagem, quando decorria o minuto 27, mas o vermelho direto admoestado a Mert Muldur, aos 38, deixou a equipa do técnico português em apuros, com a igualdade a ser reposta face à infelicidade do guarda-redes Ertugrul Cetin (44), que introduziu a bola na própria baliza.



No segundo tempo, o emblema local ampliou o resultado com os remates certeiros do francês Bilal Boutobba (53), do alemão Gorkem Saglam (63), de penálti, e do nigeriano Jonathan Okoronkwo (66), com Kahveci (90+4) a encurtar distâncias para o conjunto visitante.



O Galatasaray, já consagrado tricampeão turco, soma 92 pontos na liderança, contra os 81 do ‘Fener’, enquanto o despromovido Hatayspor, que contou com o luso Joelson Fernandes após o descanso, mantém o 18.º, com 26.