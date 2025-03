Fenerbahçe perde terreno para o líder

Três dias depois de ter sido eliminado da Liga Europa pelo Rangers, no desempate por grandes penalidades, o Fenerbahçe não foi além de um empate com o Samsunspor, apesar de ter jogado 15 minutos em vantagem numérica, depois da expulsão de Marius, ex-jogador do FC Porto e do Desportivo das Aves.



Com este empate, o Fenerbahçe, que não perde há 12 encontros no campeonato, segue na segunda posição, a nove pontos do Galatasaray e mais nove do que o Samsunspor, terceiro, equipas que têm mais um encontro disputado.