O Fenerbahçe, orientado pelo português José Mourinho, venceu ‘fora de portas’ o Alanyaspor por 2-0, para a 23.ª jornada do campeonato turco, e ficou, provisoriamente, a três pontos do líder Galatasaray.

O médio polaco Sebastian Szymanski colocou o emblema de Istambul na frente, quando decorria o minuto 22, uma vantagem que viria a ser dilatada pelo brasileiro Anderson Talisca, ex-Benfica, aos 42.



Com este desfecho, a equipa de ‘Mou’ passou a somar 54 pontos, na segunda posição, contra os 57 do Galatasaray, que recebe hoje o Adana Demirspor, enquanto o Alanyaspor, que teve o luso Nuno Lima entre os titulares, é nono, com 28.