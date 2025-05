Fenerbahçe termina campeonato com vitória

Já sem objetivos a alcançar, uma vez que a segunda posição da tabela estava há muitas jornadas assegurada, o gigante do lado asiático de Istambul, que vinha de uma derrota ‘fora de portas’ contra o Hatayspor (4-2), deu hoje uma boa resposta perante o seu público.



Melih Bostan até colocou os anfitriões no comando da partida, logo à passagem do minuto quatro, porém, depois do regresso dos balneários, o ‘fener’ superiorizou-se e o golaço de Kahveci (minuto 75), que fez um ‘chapéu’ ao guarda-redes adversário sem deixar cair a bola no relvado, abriu caminho para a reviravolta no Ulker Stadium Şükrü Saracoğlu.



O tento que ditou o triunfo surgiu pelo pé esquerdo do marroquino En Nesyri (82), naquele que foi 20.º da conta pessoal na prova, após servido pelo sérvio Filip Kostic.



Desta forma,Fenerbahçe concluiu o campeonato com 84 pontos, menos 11 do que o Galatasaray, que assegurou o tricampeonato.