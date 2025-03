Ferland Mendy desfalca Real Madrid por lesão

“Depois dos exames realizados a Ferland Mendy pelos serviços médicos do Real Madrid, foi-lhe diagnosticada uma lesão muscular no bíceps femoral da perna esquerda”, lê-se numa nota emitida no sítio oficial do campeão mundial, europeu e espanhol na Internet.



O defesa esquerdo jogou de início na derrota fora perante o Atlético de Madrid (1-0, após prolongamento), na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões - que seria decidida a favor dos "merengues" no desempate por penáltis (4-2) -, mas lesionou-se na segunda parte do tempo regulamentar e foi substituído por Fran García aos 83 minutos.



Fontes do Real Madrid disseram à agência noticiosa espanhola EFE que Ferland Mendy poderá ficar ausente dos relvados entre três e quatro semanas e está em dúvida para a visita ao vice-campeão inglês Arsenal, em 8 de abril, de abertura dos "quartos" da prova.



O defesa, de 29 anos, enfrenta problemas musculares pela terceira vez esta época, na qual soma 30 partidas pelo segundo classificado da Liga espanhola, com os mesmos 57 pontos do FC Barcelona (menos um desafio), mas em desvantagem no confronto direto.