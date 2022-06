Fernandinho regressa ao Athletico Paranaense

”, disse o médio de 37 anos, em conferência de imprensa.Após 17 anos a jogar na Europa, primeiro nos ucranianos do Shakhtar Donetsk e depois nos ingleses do Manchester City, onde conquistou muitos títulos, entre eles cinco edições da Premier League, Fernandinho assinou contrato até 2024, e o presidente do Athletico Paranaense, Mario Celso Petraglia, confidenciou que a sua intenção é incorporá-lo mais tarde na estrutura do futebol do clube.Fernandinho assegurou que tinha inúmeras propostas de outros clubes, tanto de dentro como de fora do Brasil, mas entendeu que a opção “mais sensata” era “voltar para casa” e dar seus últimos anos como jogador ao clube onde se estreou.O médio, que disputou o seu último jogo em 22 de maio, quando o Manchester City se sagrou campeão inglês, completará uma mini pré-temporada até 18 de julho, altura em que o período de transferências no Brasil será reaberto e poderá então ser formalmente registado na Confederação Brasileira de Futebol.”, confessou o jogador, que irá ter como técnico o antigo selecionador de Portugal Luiz Felipe Scolari, atual responsável pela formação de Curitiba.