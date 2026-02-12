Em direto
Os danos e a evolução do estado do tempo

Fernando Gomes eleito membro honorário do Comité Executivo da UEFA

Fernando Gomes eleito membro honorário do Comité Executivo da UEFA

Fernando Gomes, atual presidente do Comité Olímpico de Portugal e antigo presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional e da Federação Portuguesa de Futebol, foi hoje eleito membro honorário do Comité Executivo da UEFA.

RTP /
Lusa

VER MAIS
A Liga de clubes, que Fernando Gomes liderou entre 2010 e 2011, salientou que a eleição no organismo que tutela o futebol europeu “o distinguiu pelo seu contributo ao desenvolvimento e afirmação” da modalidade.

A eleição de Fernando Gomes decorreu no 50.º Congresso da UEFA, depois de o dirigente ter sido proposto para membro honorário pelo presidente do organismo que gere o futebol europeu, o esloveno Aleksander Ceferin.

“A eleição de Fernando Gomes comprova o reconhecimento pelo seu papel fundamental no desenvolvimento do futebol a uma escala que extravasa as nossas fronteiras. É, ao mesmo tempo, motivo de enorme orgulho para a Liga Portugal, por isso saudamos o atual Presidente do Comité Olímpico de Portugal por esta distinção da UEFA”, assinalou o presidente da LPFP, Reinado Teixeira.

Também o presidente da FPF, Pedro Proença, felicitou Fernando Gomes pela eleição, referindo que é “sempre um orgulho ver um seu dirigente eleito para cargos que tanto prestigiam o futebol português”.

Esta distinção teve como justificação “enaltecer o percurso” do atual presidente do COP, que no dirigismo desportivo liderou também a FPF, entre 2011 e 2025, foi vice-presidente da UEFA, de 2017 a 2023, integrando o seu comité executivo, entre 2015 e 2023, e representante europeu no Conselho da FIFA, de 2017 a 2023.

Os membros honorários podem participar no congresso anual, como consultores, mas sem direito a voto.

A escolha de Fernando Gomes, de 73 anos, que foi eleito presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) em 19 de março de 2025, é justificada pela UEFA pelos "serviços excecionais prestados ao futebol europeu".

(Com Lusa)
PUB
PUB