Fernando Gomes eleito membro honorário do Comité Executivo da UEFA

(Com Lusa)

A Liga de clubes, que Fernando Gomes liderou entre 2010 e 2011, salientou que a eleição no organismo que tutela o futebol europeu “o distinguiu pelo seu contributo ao desenvolvimento e afirmação” da modalidade.A eleição de Fernando Gomes decorreu no 50.º Congresso da UEFA, depois de o dirigente ter sido proposto para membro honorário pelo presidente do organismo que gere o futebol europeu, o esloveno Aleksander Ceferin.“A eleição de Fernando Gomes comprova o reconhecimento pelo seu papel fundamental no desenvolvimento do futebol a uma escala que extravasa as nossas fronteiras. É, ao mesmo tempo, motivo de enorme orgulho para a Liga Portugal, por isso saudamos o atual Presidente do Comité Olímpico de Portugal por esta distinção da UEFA”, assinalou o presidente da LPFP, Reinado Teixeira.Também o presidente da FPF, Pedro Proença, felicitou Fernando Gomes pela eleição, referindo que é “sempre um orgulho ver um seu dirigente eleito para cargos que tanto prestigiam o futebol português”.Esta distinção teve como justificação “enaltecer o percurso” do atual presidente do COP, que no dirigismo desportivo liderou também a FPF, entre 2011 e 2025, foi vice-presidente da UEFA, de 2017 a 2023, integrando o seu comité executivo, entre 2015 e 2023, e representante europeu no Conselho da FIFA, de 2017 a 2023.Os membros honorários podem participar no congresso anual, como consultores, mas sem direito a voto.A escolha de Fernando Gomes, de 73 anos, que foi eleito presidente do Comité Olímpico de Portugal (COP) em 19 de março de 2025, é justificada pela UEFA pelos "serviços excecionais prestados ao futebol europeu".