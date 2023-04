Fernando Gomes eleito para o Conselho da FIFA

Fernando Gomes, de 71 anos, foi o único candidato a sufrágio para o mandato de quatro anos no encontro na capital portuguesa, depois de Noël Le Graët se ter demitido da presidência da Federação Francesa de Futebol (FFF).



O português já cumpriu dois mandatos de dois anos cada neste órgão executivo da FIFA, o último até 2019, sem que se tivesse recandidatado em 2021, apesar de se ter mantido como membro executivo da UEFA.



O regresso de Gomes à FIFA coincide com a "corrida" de Portugal, juntamente com Espanha, Ucrânia e Marrocos, à organização do Mundial2030 de futebol.



Também a "correr" sozinho, o alemão Bernd Neuendorf foi eleito para a vaga de dois anos no Conselho da FIFA.



Na eleição para as vice-presidências europeias da FIFA, o húngaro Sándor Csányi, detentor do cargo, foi reeleito, em detrimento do finlandês Ari Lahti, enquanto a inglesa Debbie Hewitt tornou-se a primeira mulher a vencer um homem numa eleição para o organismo que rege o futebol mundial.



A líder da federação inglesa venceu a "corrida" para "vice" do organismo que rege o futebol mundial em representação das federações britânicas a David Martin, ao conquistar 39 votos, contra 16 do norte-irlandês.