Fernando Santos apresentado como selecionador da Polónia

"A Polónia é um grande país, com uma história enorme, uma cultura enorme, semelhante ao nível da sua seleção nacional. É uma equipa com muitos jogadores de qualidade, é uma das equipas que foi ao Mundial. Para mim é algo gratificante, poder continuar esta carreira de selecionador num país com tanta influência, com tanta qualidade. A partir de hoje sou polaco, sou um de vocês. Vamos fazer de tudo para dar alegrias ao povo polaco", referiu na conferência de imprensa.

", continuou o antigo selecionador de Portugal.





Fernando Santos mostrou confiança no trabalho que vai desenvolver: "Contamos com o apoio do povo, da comunicação social, que também é essencial. Estou absolutamente convencido de que vamos dar muitas alegrias e vamos trabalhar muito para isso, todos em conjunto. A sorte não cai do céu, a sorte procura-se. Nós todos vamos conseguir coisas muito boas para a seleção polaca".