Fernando Santos é o novo selecionador do Azerbaijão

Fernando Santos completa em outubro 70 anos. Dividiu boa parte da carreira por Portugal e pela Grécia onde treinou seleções e clubes.treinou a seleção da Polónia e o Besiktas da Turquia.

Ganhou notoriedade no fim dos anos 90 quando venceu o pentacampeonato pelo FC Porto.







A contratação foi entretanto confirmada pela Federação do Azerbeijão. “Foi decidido nomear Fernando Santos como treinador principal da seleção do Azerbaijão, tendo em conta a sua rica experiência como um dos mais conhecidos especialistas do futebol mundial, os seus sucessos ao longo da sua carreira profissional, incluindo o campeonato europeu com a seleção portuguesa”, indicou a Federação do Azerbaijão (AFFA) em comunicado na sua página oficial.





As funções de Fernando Santos estendem-se à formação, ao desenvolvimento do futebol no país.

Na mesma nota, o organismo acrescenta que a ligação com o treinador português não será de curta duração, num projeto que se quer ambicioso.



“Tendo em conta que o processo não será de curta duração e que abrangerá um determinado período, foi traçado ao treinador português o objetivo de formar uma equipa competitiva para uma campanha de sucesso na fase de qualificação do Euro 2028", justifica a AFFA.