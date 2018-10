Fernando Santos garante que estudou bem a seleção da Polónia

Inês Geraldo - RTP Comentários 10 Out, 2018, 18:08 / atualizado em 10 Out, 2018, 18:17 | Futebol Internacional

“Portugal tem uma atenção geral por todos os jogadores e pela equipa principalmente. Sabemos que a equipa é muito forte, estudámos o melhor que pudemos, porque houve mudança de treinador e há sempre algumas variantes”.



“Objetivo passa sempre por ganhar”

Palavras de Fernando Santos que afirmou ter estudado as duas últimas partidas da seleção polaca e que Portugal vai estar bem preparado para responder aos pontos fortes do adversário.Sobre o embate nos quartos-de-final do Euro 2016, que colocou as duas equipas frente a frente, Fernando Santos alertou que os estilos de jogo de ambas as seleções agora são diferentes e que não podem ser realizadas comparações.Rúben Dias foi perentório em relação ao que a seleção portuguesa terá de fazer na Polónia, na segunda jornada da Liga das nações. O defesa de 21 anos declarou que pela cabeça dos jogadores a única ideia é ganhar.“O objetivo passa sempre pelo mesmo, passa sempre por ganhar. Fazer a melhor exibição possível, com o menor número de erros possíveis para estarmos mais perto daquilo que queremos”.Questionado sobre se está preparado para defrontar Lewandowski, Rúben Dias lembrou que Portugal não jogará apenas frente ao avançado polaco, tendo uma equipa forte pela frente que será preciso anular.“Sabemos que é uma equipa forte e basta ver as estatísticas. Como tal, estamos alerta, porque sabemos vamos ter um jogo duro pela frente”, concluiu o defesa.