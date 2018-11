Fernando Santos mantém espinha dorsal da seleção

Mário Aleixo - RTP Comentários 08 Nov, 2018, 12:40 / atualizado em 08 Nov, 2018, 12:40 | Futebol Internacional

O selecionador português de futebol, Fernando Santos, revelou a lista de convocados para os duelos com Itália e Polónia, da Liga das Nações, que serão os últimos jogos da formação das quinas em 2018.



Nas escolhas de Fernando Santos continua em destaque a ausência do avançado e capitão Cristiano Ronaldo, que só vai regressar à seleção nacional em 2019, por opção do jogador, selecionador e da própria Federação Portuguesa de Futebol.



A divulgação da lista de convocados realizou-se ao início da tarde, na Cidade do Futebol, em Oeiras, arredores de Lisboa.



Eis a lista dos 25 jogadores escolhidos:



Guarda-redes - Beto, Cláudio Ramos e Rui Patrício;



Defesas - Cédric Soares, João Cancelo, Luís Neto, Mário Rui, Pepe Rúben Dias, José Fonte e Raphael Guerreiro;



Médios - André Gomes, Bruno Fernandes, Danilo Pereira, Pizzi, Renato Sanches, Rúben Neves, William Carvalho e João Mário;



Avançados - André Silva, Bernardo Silva, Bruma, Éder, Gonçalo Guedes e Rafa.





Portugal defronta a Itália em 17 de novembro, em Milão, e três dias depois recebe a Polónia, em Guimarães. Se empatar com os transalpinos ou bater os polacos, está na “final four”, que deverá organizar, em junho de 2019.





Ambas as partidas estão agendadas para as 19h45 (hora portuguesa, mais uma em Itália).



A seleção nacional lidera o grupo 3 da Liga A da Liga das Nações com seis pontos, seguida da Itália, com quatro, e da Polónia, que soma apenas um e já está despromovida.