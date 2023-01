Fernando Santos reconhecido por unanimidade como sócio de mérito da FPF

"Os 66 delegados que acompanharam a reunião magna reconheceram os 'inestimáveis serviços prestados à Federação Portuguesa de Futebol e ao futebol português, considerando sobretudo as conquistas e títulos internacionais alcançados na qualidade de selecionador nacional' e ratificaram a proposta de atribuição da categoria de sócio de mérito a Fernando Santos", informou a FPF através do seu sítio de internet.



Durante a Assembleia Geral Extraordinária foram igualmente aprovadas propostas de alterações de artigos dos Estatutos e Regulamento Eleitoral, revelou ainda a federação.



Fernando Santos, que liderava a seleção portuguesa desde 2014, saiu em 15 de dezembro de 2022, depois de dar os dois primeiros troféus internacionais a nível sénior a Portugal, com a conquista do Euro2016 e da Liga das Nações de 2019.



Em 109 jogos, Fernando Santos conseguiu 67 vitórias, 23 empates e 19 derrotas, a última das quais frente a Marrocos, por 1-0, nos quartos de final do Mundial2022 de futebol.