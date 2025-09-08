Fernando Santos rescinde com Azerbaijão
Fernando Santos já não é selecionador do Azerbaijão. O português chegou a acordo para rescindir contrato depois da contestação ao seu trabalho ter aumentado nas últimas semanas, agravada pela goleada sofrida na sexta-feira pelo Azerbaijão na Islândia, por 5-0, em jogo da fase de apuramento do Mundial de 2026.
Esteve menos de 15 meses no cargo, período durante o qual conseguiu apenas dois empates e nove derrotas em 11 jogos.
Fernando Santos explicou em comunicado que o objetivo era reformular as bases do futebol do país com vista a apresentar uma equipa competitiva na fase de qualificação para o EURO 2028.
Agradece ao povo e à federação do Azerbaijão e deseja felicidades para o futuro.
