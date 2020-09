Ferreira-Carrasco em definitivo no Atlético Madrid para as próximas quatro épocas

O avançado belga Yannick Ferreira-Carrasco assinou contrato com o Atlético de Madrid para as próximas quatro temporadas, depois de ter regressado por empréstimo na última época, anunciou esta terça-feira o clube da primeira liga espanhola de futebol.