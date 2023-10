Ferroviário de Nampula vence e sobe ao segundo lugar do campeonato moçambicano

A ronda arrancou no sábado com a partida entre o Ferroviário da Beira e o Baía de Pemba, com os ‘locomotivas’ a manterem-se em primeiro lugar, com 35 pontos, apesar da derrota em casa por 2-0.



O campeão em título, Songo, e o vencedor da Taça de Moçambique da edição de 2022, não disputaram as suas partidas da jornada deste fim de semana do ‘moçambola’, porque estiveram envolvidos nos jogos das competições africanas.



Resultados da 19ª jornada:



- Sábado, 30 set:



Ferroviário da Beira - Baía de Pemba, 0-2



Vilankulo – Ferroviário de Quelimane, 1-0



- Domingo, 01 out:



Ferroviário de Nampula – ABB, 3-1



- Segunda-feira, 02 out:



Ferroviário de Lichinga – Costa do Sol







Classificação:



1. Ferroviário da Beira, 35 pontos



2. Ferroviário de Nampula, 30



3. Baía de Pemba, 29



4. Black Bulls, 28 a)



5. Songo, 27 b)



6. ENH, 27



7. Ferroviário de Lichinga, 27 a)



8. Costa do Sol, 26 a)



9.Ferroviário de Maputo, 26 a)



10.Ferroviário de Nacala, 22 a)



11. Ferroviário de Quelimane, 13



12. Matchedje de Maputo, 10 a)



a) Menos um jogo



b) Menos dois jogos