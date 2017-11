Festival de golos falhados dita derrota de Portugal

Inês Geraldo - RTP 28 Nov, 2017, 18:57 | Futebol Internacional

O jogo começou a todo o gás para a equipa portuguesa que procurou logo o golo aos dois minutos da partida. Carolina Mendes recebeu o esférico na área italiana, rodou sobre a adversária direta e rematou forte por cima da baliza de Giuliani.



Aos 26 minutos, Portugal voltou a ficar perto do golo, com um livre batido na direita por Andreia Norton e que Vanessa Marques cabeceou por cima. Com algumas oportunidades falhadas, surgiu o contra-ataque italiano que viu Bonansea a galgar metros pelo lado esquerdo e a cruzar para o remate certeiro de Sabatino.



Primeira oportunidade real de perigo para a equipa italiana que viu o esforço a ser recompensado com um golo. Até ao fim da primeira parte, a equipa de Francisco Neto foi à procura do empate mas Diana Silva e Vanessa Marques teimaram em não acertar na baliza.



Na segunda metade, Portugal continuou a pressionar a equipa adversária. Vanessa Marques e Diana Silva ficaram novamente perto do tento, com cabeceamentos que passaram perto dos postes da baliza italiana. Faltando dez minutos para terminar a partida, golo anulado a Portugal. Jessica Silva rematou para o fundo das redes, mas a árbitra espanhola marcou falta de Diana Silva.



E é nos descontos que surge o lance mais polémico da partida. Após um pontapé de canto de Andreia Norton, Raquel ganha posição sobre a guarda-redes Giuliani e cabeceia para o fundo das redes. Após a queda da guardiã italiana, o golo foi anulado. A defesa portuguesa cabeceia o esférico sem tocar na adversária.



Assim, a equipa feminina de Portugal volta a perder em jogos de qualificação para o Mundial 2019, depois de começar o apuramento com uma derrota frente à Bélgica.