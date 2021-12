Feyenoord chora morte de ganês Christian Gyan vítima de cancro aos 43 anos

"O Feyenoord perdeu um ex-jogador com o verdadeiro coração do Feyenoord, um dos favoritos dos adeptos e, acima de tudo, uma pessoa fantástica", elogiou o emblema de Roterdão.



O defesa, que chegou ao clube em 1997, com 17 anos, alinhando na primeira equipa durante cerca de uma década, lutava há meses contra um cancro avançado.



O ponto mais alto da sua carreira foi a conquista da Taça UEFA de 2002, na qual o Feyenoord venceu o Borussia Dortmund por 3-2, com Gyan a ser recordado pelos vários duelos aéreos ganhos ao gigante checo Jan Koller, que tinha mais 27 centímetros de altura.



Depois de terminar a carreira, em 2012, nos amadores do RKSV Leonidas, Gyan passou por algumas dificuldades financeiras, tendo um grupo de adeptos organizado uma campanha de beneficência ao atleta, que entretanto trabalhava no porto de Roterdão.