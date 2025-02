Feyenoord despede treinador antes de defrontar AC Milan na Liga dos Campeões

“Resultados muito inconsistentes e falta de química são as razões para a saída do treinador principal. O Feyenoord e Brian Priske separam-se por acordo mútuo", revelou o clube, em comunicado.



Quinto classificado do campeonato, com 39 pontos, a 12 do líder Ajax, ambos com menos um jogo, ou seja, 21, o Feyenoord avançou para o play-off de acesso aos oitavos de final da Liga dos Campeões – foi 19.º, com os mesmos 13 pontos do Benfica –, no qual vai defrontar o AC Milan, agora treinado pelo português Sérgio Conceição, formação que recebe na quarta-feira.



“Embora o Feyenoord tenha certamente alcançado resultados impressionantes na Liga dos Campeões sob o comando de Brian, as coisas têm estado muito confusas nos últimos meses e, infelizmente, vimos muito pouco progresso estrutural. É muito dececionante para todas as partes termos de tomar esta decisão”, lamentou o diretor-geral, Dennis Kloese.



Os treinadores-adjuntos Lukas Babalola Andersson e Björn Hamberg também deixam o clube, que não anunciou qualquer substituto.