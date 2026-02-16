Feyenoord treina na Bélgica para acolher Sterling

A notícia foi avançada por Van Persie depois da vitória sobre os Go Ahead Eagles este domingo. O treinador da equipa neerlandesa espera contar com Sterling o mais rápido possível e optou por levar a equipa a treinar noutro país, até que a situação legal do jogador esteja regularizada.



"Vamos para o estrangeiro durante um dia e meio ou dois para que o Raheem possa participar nas sessões", informou Van Persie.



O surpreendente reforço de inverno de 31 anos vai ter a primeira experiência profissional fora de Inglaterra, mas até ao momento continua impedido de se juntar ao plantel.



A decisão de rumar à Bélgica deveu-se à proximidade geográfica com o país vizinho e ao facto de não haver limitações legais à atividade profissional dos jogadores.



“É uma grande oportunidade para trabalhar a cultura da equipa e para conversarmos uns com os outros. Podemos fazer coisas divertidas e isso significa muito", explicou o técnico do Feyenoord, segundo classificado da Eredivisie.